В Самаре порывистый ветер снес остановку на ул. Антонова-Овсеенко 14 апреля 2023 года

От сильных порывов остановка рухнула на асфальт

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в Самаре произошла череда происшествий, причина которых – изменившиеся погодные условия. Так, порывистый ветер снес остановку общественного транспорта на улице Антонова-Овсеенко. Информацией в соцсетях поделились очевидцы.

– Чуть людей не придавило. Держитесь подальше от укрытий и деревьев, – советуют самарцы землякам.

На опубликованных кадрах видно, что остановка упала на заднюю стенку. О пострадавших не сообщается.

Напомним, сегодняшний день оказался богатым на подобного рода происшествия. Ураганный ветер натворил немало бед в Самарской области. Деревья падали на автомобили, а здания оставались без крыши.

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