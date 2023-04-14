В Самаре порывистый ветер снес остановку на ул. Антонова-Овсеенко 14 апреля 2023 года

От сильных порывов остановка рухнула на асфальт
В пятницу, 14 апреля 2023 года, в Самаре произошла череда происшествий, причина которых – изменившиеся погодные условия. Так, порывистый ветер снес остановку общественного транспорта на улице Антонова-Овсеенко. Информацией в соцсетях поделились очевидцы.
– Чуть людей не придавило. Держитесь подальше от укрытий и деревьев, – советуют самарцы землякам.
На опубликованных кадрах видно, что остановка упала на заднюю стенку. О пострадавших не сообщается.
Напомним, сегодняшний день оказался богатым на подобного рода происшествия. Ураганный ветер натворил немало бед в Самарской области. Деревья падали на автомобили, а здания оставались без крыши.
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