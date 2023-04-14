50 молодых талантов Самары получат городскую стипендию в 2023 году

Конкурсная комиссия выбрала тех, кто получит городскую стипендию Фото: администрация Самары

В пятницу, 14 апреля, в Самаре определили 50 одаренных детей и молодых талантов, которые получат в 2023 году специальную городскую премию. Размер поощрения составит 7,5 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

В этом году на получение стипендии поступило 230 заявок: 70 — в области культуры и искусства и 160 — в области физкультуры и спорта. Среди кандидатов: воспитанники 15 муниципальных школ искусств и учреждений культуры, училищ, а также воспитанники 56 спортивных школ олимпийского резерва, спортклубов и федераций, сузов и вузов. Специальная конкурсная комиссия определила 50 самарцев — новых получателей стипендии. Вручение состоится в торжественной обстановке в начале июня 2023 года.

Напомним, городскую стипендию для одаренной молодежи ввели в Самаре в 2012 году. Претендовать на поощрение могут жители областной столицы в возрасте до 25 лет. Среди них: учащиеся, воспитанники и студенты учреждений культуры, образования, физкультуры и спорта. Как правило, стипендию вручают 25 представителям сферы культуры и 25 спортсменам.

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