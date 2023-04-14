Предпринимателям из Самарской области помогут выбрать отечественное ПО

Хаб будет работать на базе Центра импортозамещения Самарской области. Фото: министерство экономического развития СО
Консультации, помощь с внедрением и поддержкой ПО от российских производителей. Эти и многие другие услуги предприниматели Самарской области смогут получить в технологическом хабе, который открылся 13 апреля 2023 года. Он был создан на базе регионального Центра импортозамещения в рамках партнерства областного правительства и Самарского регионального отделения «Деловой России».
– Технологический хаб стал отличным примером эффективной совместной работы власти и бизнеса. Для предпринимателей Самарской области появился еще один инструмент поддержки, актуальный в условиях санкционного давления на нашу страну и ухода многих иностранных компаний с российского рынка, – поделился министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Создание условий для стабильной и успешной работы бизнес-сообщества – ключевая задача для управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Получить новую меру поддержки смогут предприниматели, работающие в разных отраслях. В их числе – промышленность, здравоохранение, образование, сельское хозяйство, транспорт, энергетика и нефтегазовая обрабатывающая отрасли и другие.
На базе хаба будет вестись демонстрация готовых сценариев использования отечественного ПО, тестирование и пилотирование программных и аппаратных решений. Также запланированы мастер-классы, тренинги и форумы для бизнеса, участие в которых примут эксперты рынка ИТ.
Во время открытия Центр импортозамещения Самарской области также подписал соглашения о сотрудничестве по вопросу популяризации российского программного обеспечения с компаниями МойОфис и РЕД СОФТ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.