ТВ и радио отключат в Самарской области 17 апреля 2023 года

Отключения затронут жителей нескольких населенных пунктов региона Фото: Екатерина РОМАНОВА

В понедельник, 17 апреля 2023 года, жители Самарской области останутся без телевидения и радио. Это связано с проведением плановых профилактических работ на станциях. Об этом сообщает филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ».

Так, с 3:00 до 12:00 17 апреля 2023 года запланирована профилактика на передающем оборудовании цифрового ТВ на РТС Самара (в зону охвата входит Новокуйбышевск), Жигулевск (Тольятти и часть Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица.

Аналогичные работы проведут на оборудовании радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» на РТС Самара, Сызрань и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и Большая Глушица (аналоговый формат). С 3:00 до 17:00 не будут работать радиостанции в Жигулевске. А с 9:00 до 17:00 планируется отключить губернское ТВ и радио.

Отметим, профилактические работы намечены и на 17-19 апреля 2023 года. Они пройдут на оборудовании аналоговых телеканалов и FM-станций.

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