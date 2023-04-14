В Самаре несколько домов останутся без холодной воды 19-20 апреля 2023 года

Подача ХВС будет приостановлена на несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь займутся ремонтно-профилактическими работами. В связи с этим несколько домов Самары временно останутся без холодной воды. Рассказываем, по каким адресам запланированы отключения.

19 апреля подачу ХВС планируется приостановить на улице Галактионовская, 279, 277 и на улице Самарская, 268. Воды не будет с 9:00 до 13:00. Жителям предоставят бойлер.

20 апреля с 9:00 до 15:00 водоснабжение отключат на улице Арзамасская, 52, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77; улице Цеховая, 2, 11, 23; улице Ученическая, 23, 25, 35, 39, 43, 52. В этот же день, с 10:00 до 16:00, подачу ХВС могут приостановить на проспекте Карла Маркса, 318А, 318Б, 318В, 318Г, 320.

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