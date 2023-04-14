Самарцев призвали не выходить на улицу из-за сильного ветра 15 апреля 2023 года

Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. Сильный ветер, который всю пятницу, 14 апреля 2023 года, валил деревья, остановки, рекламные щиты и срывал крыши домов, задержится в регионе еще на один день.

- Ночью и днем в субботу, 15 апреля 2023 года, местами в Самарской области сохранится усиление северо-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. Спасатели советуют как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, остановок общественного транспорта, недостроев. Автомобили лучше всего поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций. По возможности во время буйства стихии лучше вообще не выходить из дома.

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