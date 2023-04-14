Поваленное ураганным ветром дерево придавило два авто на ул. Арцыбушевской в Самаре

Ствол дерева приземлился на капот "Газели" / Фото: Самара № 1

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в районе школы № 12 на улице Арцыбушевской в Самаре произошло ЧП. Там ураганный ветер повалил дерево. Оно упало сразу на две машины: «Газель» и иномарку. Об это в соцсетях сообщили очевидцы.

— Арцыбушевская, 27а упало дерево на «Газель» и красное авто. В последнее как раз садилась девушка с ребенком. Чудом не прибило, — поделились местные жители.

Дерево упало в тот момент, когда в машину садилась девушка с ребенком / Фото: Самара № 1

По словам самарцев, дерево росло возле здания на улице Арцыбушевской, 34а. Еще до начала урагана жители сообщали, что оно может рухнуть в любое время — было видно, что оно опасно накренилось. Однако предотвратить падение гиганта не удалось.

Ствол дерева приземлился на капот «Газели», а верхушка — на легковое авто. Обе машины получили серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что на месте уже работают аварийные службы. Они пилят дерево, чтобы освободить автомобили и проезжую часть.

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