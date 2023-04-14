Более 80 деревьев будет высажено в парке «Воронежские озера» в Самаре в 2023 году

Зеленые насаждения были заготовлены специалистами МП “Спецремстройзеленхоз” Фото: администрация Самары

В этом году в Самаре будет продолжена масштабная работа по озеленению территории. Первая посадка деревьев пройдет в парке «Воронежские озера». Там появятся 40 сосен высотой до 2-х метров, 26 крупномерных лип высотой от 3,5 до 5 метров и 16 рябин высотой 3-4 метра.

– Посадки в рамках восстановительного озеленения будут проходить на нескольких объектах на территории города. Так, в парке «Воронежские озера», кроме хвойников и лиственных деревьев, посадим кизильник, – рассказала главный агроном МП «Спецремстройзеленхоз» Ирина Филимонова.

Работа также будет продолжена на других общественных пространствах. В сквере «30-летия Победы» появится 808 сортовых роз, в других местах – около 900 единиц кизильника. 178 деревьев высадят в парке «Молодежный». Здесь также запланирована посадка казацкого можжевельника и 1 749 штук кизильника. А в «Ерик парке» посадят хвойники, казацкий можжевельник и кизильник в общем количестве 2 200 штук.

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