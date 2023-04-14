Виктор Кудряшов посетил строящиеся объекты в Куйбышевском районе и Южном городе

В числе объектов – школа, поликлиника и спортивный бассейн Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 14 апреля 2023 года, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов осмотрел объекты, которые строятся в Куйбышевском районе и Южном городе. В их числе – спортивный бассейн, школа и поликлиника.

Так, в Куйбышевском районе завершается строительство спортивного бассейна с шестью плавательными дорожками. Здесь будут тренироваться спортсмены и заниматься обучающиеся. Объект рассчитан на единовременную пропускную способность 80 человек в смену. Открытие запланировано на конец 2023 года.

В 14 квартале жилого района Волгарь строится школа на 1100 учащихся. Ее также планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Также в Волгаре завершается строительство поликлиники на 700 посещений в смену.

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