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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 16:16

Частный дом вспыхнул в Сергиевском районе 14 апреля 2023 года

Огонь полностью охватил строение, крыша выгорела дотла
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Возгорание произошло на улице Юбилейная в Суходоле.

Возгорание произошло на улице Юбилейная в Суходоле.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вечером в пятницу, 14 апреля 2023 года, в Сергиевском районе произошел крупный пожар. В одном из поселений вспыхнул частный дом. Информацию сообщили местные жители.

Возгорание произошло на улице Юбилейная в Суходоле в вечернее время. Огонь полностью охватил строение – крыша выгорела дотла. Ситуацию усложнял порывистый ветер.

Известно, что на месте происшествия работали пожарно-спасательные службы. О пострадавших пока не сообщается. «КП-Самара» обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области.

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