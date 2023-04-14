Частный дом вспыхнул в Сергиевском районе 14 апреля 2023 года

Возгорание произошло на улице Юбилейная в Суходоле.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Вечером в пятницу, 14 апреля 2023 года, в Сергиевском районе произошел крупный пожар. В одном из поселений вспыхнул частный дом. Информацию сообщили местные жители.
Возгорание произошло на улице Юбилейная в Суходоле в вечернее время. Огонь полностью охватил строение – крыша выгорела дотла. Ситуацию усложнял порывистый ветер.
Известно, что на месте происшествия работали пожарно-спасательные службы. О пострадавших пока не сообщается. «КП-Самара» обратилась за официальным комментарием в ГУ МВД по Самарской области.
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