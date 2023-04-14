Появилось видео страшного пожара в Сергиевском районе, где вспыхнул частный дом

Огонь полностью охватил здание Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Появились кадры с места ЧП в Сергиевском районе. Напомним, там вспыхнул частный дом. Возгорание произошло на улице Юбилейная в поселке Суходол вечером в пятницу, 14 апреля 2023 года.

На видеозаписи, сделанной местными жителями, видно, что пламя оказалось сильным – оно буквально поднималось до небес. Огонь полностью охватил частный дом, крыша выгорела дотла.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные службы. Ситуацию сильно усложнял шквалистый ветер, который поднялся утром 14 апреля. О пострадавших и причинах произошедшего в настоящий момент не сообщается.

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