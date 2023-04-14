Прокуратура обнаружила незаконную автостоянку на ул. Дачной в Самаре

Суд признал договор недействительным и взыскал с компании круглую сумму Фото: прокуратура Самарской области

Прокуратура обнаружила незаконную автостоянку, расположенную в Самаре. Она находилась на улице Дачной, напротив дома №17. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверка показала, что ООО «Лидер» заключило с МП «Ремжилуниверсал» договор движимого имущества – будки и охраны. Однако по факту фирма использовала земельный участок 1890 квадратных метров. На нем она разместила платную автостоянку. При этом земля является муниципальной собственностью, а правоустанавливающие документы отсутствовали.

Ситуация была рассмотрена в суде. Он признал договор аренды недействительным и взыскал с ООО «Лидер» в бюджет Самары 350 тысяч рублей.

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