В Тольятти наладят производство диетического и спортивного питания

Общий объем инвестиций в проект превысит 840 млн рублей. Фото: министерство экономразвития СО

В особой экономической зоне «Тольятти» будет налажено производство диетического и спортивного питания. Об этом стало известно по итогам заседания экспертного совета, которое состоялось 14 апреля 2023 года.

– Участники заседания утвердили заявку компании, которая станет резидентом флагманской инвестиционной площадки. Новый инвестор намерен построить в ОЭЗ производство диетических продуктов питания. Общий объем инвестиций в проект превысит 840 млн рублей, – рассказали в министерстве экономразвития Самарской области.

На предприятии создадут 209 рабочих мест. Здесь будут использованы инновационные технологии, полностью отечественное сырье, материалы и комплектующие. Инвестор намерен запустить производство в 2024 году.

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