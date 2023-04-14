В Самаре автобусы пустили в объезд из-за работ на перекрестке Ново-Садовой и Полевой

Пять маршрутов временно изменили схему движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре внесли временные изменения в движение пяти автобусных маршрутов. Они действуют на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой. Причина – проведение ремонтных работ. Информацию сообщили в городском департаменте транспорта.

Изменения коснулись автобусов №2,23,41,47,50. По направлению в город они будут ехать по следующему маршруту: улицы Первомайская, Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Чкалова, 24, Первомайская, Молодогвардейская.

По направлению из города автобусы будут перевозить пассажиров также по скорректированному маршруту: улицы Самарская, Чкалова, Ленинская №24, Молодогвардейская, Полевая, Галактионовская, Чкалова, Ленинская.

Срок действия изменения пока не сообщается.

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