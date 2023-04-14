Появились подробности пожара в частном доме в Сергиевском районе

Огонь охватил дом и надворные постройки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стали известны подробности пожара, который произошел в Сергиевском районе вечером 14 апреля 2023 года. В поселке Суходол вспыхнул частный дом. Очевидцы сообщали, что огонь полностью охватил здание, а крыша сгорела дотла.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, возгорание произошло на улице Юбилейная, 16. Информация о ЧП поступила на пульт в 18:51. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что огонь охватил участок площадью 190 квадратных метров. По адресу горел сам дом на площади 100 «квадратов» и надворные постройки на площади 80 квадратных метров.

Для тушения пожара были привлечены 53 человека, задействовано 18 единиц техники. Борьба с возгоранием еще продолжается. Информация о пострадавших пока неизвестна.

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