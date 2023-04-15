Ураганный ветер повалил дерево на несколько машин на ул. Ташкентской в Самаре 14 апреля 2023

Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших / Фото: Подслушано Самара

Днем в пятницу, 14 апреля 2023 года, на улице Ташкентской в Самаре произошло ЧП. Возле дома № 170 ураганный ветер повалил дерево. Приземлился гигант на несколько припаркованных во дворе машин. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, больше всего не повезло «Шкоде». На нее рухнул ствол дерева. Иномарку буквально придавило к земле. У нее даже спустило колеса. На крышу еще одной легковушки приземлилась крупная ветка. Машина получила серьезную вмятину.

Задело и рядом стоящее серебристое авто. Насколько известно, в момент падения дерева там находился мужчина. Он ждал возвращения супруги из магазина. Самарец не пострадал, отделался испугом. Жена его тоже была в ужасе, когда вышла из торговой точки. Все пространство около магазина оказалось завалено ветками, так что женщина не могла спуститься с крыльца.

Напомним, накануне в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. МЧС советовало держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и непрочных конструкций. Без ЧП не обошлось. Ураган успел повалить в Самаре несколько гигантов.

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