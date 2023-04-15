Полиция начала проверку из-за видео, где мужчина угрожает ножом возлюбленной на ул. Победы в Самаре

Ссора пары могла закончиться трагедией Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу, 14 апреля 2023 года, по самарским пабликам разлетелось видео, на котором мужчина угрожает ножом своей возлюбленной. По словам автора ролика, произошло все около дома № 9 по улице Победы.

На кадрах видно, как мужчина достает нож и начинает демонстрировать его девушке. Та оказалась не робкого десятка. Бросила на землю пакеты и стала ругать спутника, а потом и вовсе выхватила у него нож. Свидетелями сцены стали пенсионерка и мужчина, который снимал все на видео. Последний вмешался в конфликт — прикрикнул издалека, а потом вызвал полицию.

Ситуацией уже заинтересовались в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

— Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины с видео, где зафиксирован конфликт между ним и женщиной на улице Победы. Сообщения в медучреждения не поступали. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — отметили в облглавке.

Полицейские призвали участников и свидетелей конфликта обратиться в дежурную часть ближайшего ОП или по телефонам ДЧ ГУ МВД по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23 (102 – с мобильных).

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