Проект «Женское движение Единой России» заработал в Самарской области

В общественный совет движения вошли известные женщины региона / Фото: Единая Россия

В Самарской области заработал проект «Женское движение Единой России». В общественный совет вошли известные женщины региона. Среди них: глава Самары Елена Лапушкина, председатель попечительского совета БФ «Радость» Эллина Азарова, глава Минсоцдема Регина Воробьева, депутаты губдумы Екатерина Кузьмичева и Марина Сидухина, председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина и многие другие.

Первой инициативой «Женского движения» станет региональный народный проект «Из Самары — с любовью». Он стартует 17 апреля 2023 года с конкурса «Лукошко семейных рецептов» по изготовлению яблочного варенья. Принять участие в нем смогут все желающие. В дальнейшем сладкое угощение передадут бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, раненым в госпиталях, жителям ЛДНР, временным переселенцам и семьям защитников Отечества.

По словам участниц «Женского движения», яблоки были выбраны неслучайно. По очертаниям они похожи на сердце, как и Самарская область на карте России. В рамках проекта также планируется посадить яблони и другие саженцы деревьев и кустарников. В ближайшие недели будут определены места их размещения. Финалом проекта станет яблочный фестиваль, где планируется провести дегустацию варенья и приготовить самую большую шарлотку.

«Женское движение» также будет помогать женам и матерям участников СВО. Оно будет оказывать им поддержку в самореализации — например, в поиске работы или в открытии собственного бизнеса.

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