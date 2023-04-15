Струковский сад в Самаре сковало льдом утром 15 апреля 2023 года

Лед покрыл лавочки, деревья, газон и пешеходные дорожки Фото: скриншот с видео

Утром в субботу, 15 апреля 2023 года, Самару вновь сковало льдом. Правда, заледенел не весь город, а только Струковский сад. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, накануне в парке тестировали автополив и, видимо, забыли его выключить. Ночью ударил небольшой морозец — около -2...-7 градусов. И вся вода превратилась в лед. Заледенели лавочки, ветки деревьев, газон. Часть пешеходных дорожек превратилась в каток.

— Была сегодня в Струковском саду. Это ужас. У бедных деревьев ветки еле выдерживают тяжесть намерзшего на них льда. С веток свисают 30-сантиметровые сосульки. Хорошо хоть, что не все участки парка поливаются, — рассказала одна из горожанок.

К слову, преображение Струковского сада шокировало не всех. Многие посчитали, что вышло очень даже красиво. Остается надеяться, что все это великолепие не повредит растениям, только-только начавшим «просыпаться» после зимы.

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