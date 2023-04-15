Сильный ветер повредил крышу двухэтажки в поселке Самарской области 15 апреля 2023 года

Сообщение о повреждении крыши жилого дома поступило в МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер стал причиной еще одного ЧП в Самарской области. Утром в субботу, 15 апреля 2023 года, он повредил крышу дома в поселке Ленинском Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- В 10:00 поступило сообщение, что порывы ветра повредили кровлю двухэтажного жилого многоквартирного дома на площади 80 кв. м. Произошло все на улице Шоссейной, 7 в поселке Ленинском. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, - отметили в оперативном ведомстве.

На восстановление кровли двухэтажки уйдет несколько дней. Ремонтные работы запланированы на 28 апреля 2023 года.

Напомним, похожая ситуация 14 апреля 2023 года сложилась в ЖК «Солнечный» под Тольятти. Ураганный ветер сорвал часть кровли с трехэтажного жилого дома. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

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