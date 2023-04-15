Свора бездомных собак довела до слез ребенка во дворе на ул. Черемшанской в Самаре

Собаки бросились за ребенком вдогонку, когда тот от испуга сорвался с места и побежал в сторону детской площадки Фото: Скриншот с видео

В Самаре произошел еще один случай нападения бродячих собак на ребенка. Все случилось в пятницу, 14 апреля 2023 года, во дворе на улице Черемшанской. Момент засняла камера домофона.

На кадрах видно, как плачущий ребенок идет вдоль припаркованных машин, пространство вокруг которых заполонили собаки. Они громко лают и вид имеют совсем недобрый. Судя по одежде, псов чем-то заинтересовала девочка-школьница.

В какой-то момент две собаки внезапно сорвались с места и бросились в сторону напуганной малышки. Та закричала и рванула прочь. Тут из подъезда вышел мужчина и парой непечатных слов прогнал свору.

— Я живу в этом районе, ночами спать невозможно: лай, собачьи потасовки, вой на всю округу. Страшно детей одних отпускать на улицу, — поделилась в соцсетях местная жительница.

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2023 года в Можайском переулке в Самаре. Свора собак окружила мальчика на детской площадке и повалила его на землю. Спас ребенка прохожий — он разогнал псов. Насколько известно, школьник не пострадал, но сильно перепугался.

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