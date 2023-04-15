Арктический воздух принесет в Самарскую область похолодание до -7 градусов

Ветреная и прохладная погода продержится в регионе до начала новой рабочей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждут прохладные выходные. Не лишним будет достать теплые куртки и даже шапки. Температура воздуха в регионе упадет до -7 градусов.

— В выходные погоду Самарской области будет формировать холодный антициклон, который перемещается с Кольского полуострова на Верхнюю Волгу. В регион начнет поступать арктический воздух. Ожидается прохладная, ветреная погода, — сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу, 15 апреля 2023 года, в губернии ожидается 4...9 градусов. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, в регионе похолодает до -2...-7 градусов. Ветер сменит свое направление и начнет дуть с северо-запада. Его скорость понизится до 8-13 м/с. В дневные часы столбик термометра поднимется до 8...13 градусов.

В последующие дни синоптики прогнозируют в Самарской области температурные качели. По ночам около 3...-2 градусов (в низких местах до -5), а днем — 12...17 градусов.

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