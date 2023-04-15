Бродячие собаки за два месяца покусали 50 человек в Самарской области

Чиновники вовремя не заключили контракт на отлов бездомных животных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самарской области за два месяца бродячие собаки покусали 50 человек, в том числе восемь детей. Именно столько пострадавших обратились за медпомощью в больницы. Все случаи выявили в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- Проверка установила, что департамент городского хозяйства Тольятти не заключил вовремя контракт в сфере обращения с животными. В результате с 22 ноября 2022 года в ведомство поступило 143 обращения по фактам нападения и укусов бродячими собаками, - рассказали в надзорном ведомстве, отметив, что помощь медиков понадобилась 50 жителям Автограда.

В течение двух месяцев бездомных животных никто не отлавливал. Соответствующий контракт чиновники заключили только 20 января 2023 года. Прокуратура внесла представление в адрес руководства департамента городского хозяйства. В результате должностное лицо ведомства привлекли к дисциплинарной ответственности.

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