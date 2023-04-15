Женщина на «Калине» сбила 10-летнюю девочку на самокате в Тольятти

Самокат школьницы после ДТП разлетелся на части Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 14 апреля 2023 года, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 15:55 под колеса «Лады Калины» угодила 10-летняя девочка на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, все случилось в жилой зоне. За рулем отечественной легковушки находилась 54-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны улицы Советской в направлении улицы Жилина, наехала на девочку. Ребенок на тот момент передвигался на самокате по тротуару справа налево по ходу движения авто.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Медики осмотрели девочку и назначили ей амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.

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