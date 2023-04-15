Еще 295 жителей Самарской области заразились коронавирусом 15 апреля 2023 года

С начала пандемии в регионе выявили почти 534 тысячи случаев заболевания КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области на субботу, 15 апреля 2023 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 295 человек. Общее число случаев заражения достигло 533 886, сообщает оперштаб.

За сутки на больничные койки попали 34 ковид-пациента. Еще 472 жителя региона благополучно закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить заразу смогли 523 358 человек.

Есть и печальные новости. К сожалению, скончался еще один больной, у которого была подтверждена КВИ. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 8 269 смертельных случаев.

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