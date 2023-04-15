Минтранс раскрыл тайну демонтажа свежей плитки на ул. Ново-Садовой в Самаре

Плитку перекладывают на участке от Челюскинцев до Осипенко / Фото: /t.me/Aseev163

Раскрыта тайна демонтажа тротуарной плитки на улице Ново-Садовой в Самаре, который вызвал недоумение горожан. Свет на ситуацию пролили в региональном министерстве транспорта и автодорог.

По словам самарцев, работами охватили участок от улицы Челюскинцев до улицы Осипенко. Плитку на этом отрезке укладывали не так давно, и, по мнению самарцев, она находилась в хорошем состоянии. Однако ее зачем-то решили убрать и заменить на другую. В Минтрансе утверждают, что покрытие уже «подустало» и начало разрушаться.

— Замена проводится в связи с усталостными внутренними разрушениями тротуарной плитки, обусловленные большим числом циклов замораживания и оттаивания, также механическим воздействием при уборке в летний и зимний период. Еще одна причина — окончание гарантийных сроков на плитку, уложенную в 2017 году, — написали в соцсетях представители ведомства.

В министерстве добавили, что старую плитку заменят на другую, которая будет отличаться более высокими эксплуатационными характеристиками. Чиновники отмечают, что новое покрытие будет долговечнее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал