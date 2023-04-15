Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства завершился в Самаре 15 апреля 2023

В автопробеге приняли участие крупные предприятия региона / Фото: vk.com/trudsamregion

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре завершился первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства труда.

- Ярмарка трудоустройства - масштабное мероприятие, которое помогло людям найти себе рабочее место или наметить карьерную траекторию. Здесь мы также познакомили участников с новыми возможностями службы занятости, которые появились благодаря модернизации, - рассказал директор управляющего центра занятости населения Самарской области Александр Митюхин.

В рамках мероприятия на площадке в районе стадиона «Солидарность Арена» состоялся автопробег. В нем приняли участие представители службы занятости и крупных предприятий региона. После окончания пробега прошла межмуниципальная ярмарка вакансий. Кроме того, сегодня также состоялась передача вымпелов от модернизированных центров занятости учреждениям, которые планируется обновить в 2023 году.

Напомним, первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства стартовал в Самарской области 14 апреля 2023 года. Местом ее проведения стали 18 площадок во всех городах региона, а также в Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском районах.

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