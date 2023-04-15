Стало известно, когда стихнет штормовой ветер в Самарской области

Погода начнет улучшаться в начале следующей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самарской области стихнет штормовой ветер. По прогнозам синоптиков, произойдет это не раньше начала новой рабочей недели.

По данным Приволжского УГМС, в выходные, 15 и 16 апреля 2023 года, погоду в регионе будет формировать холодный антициклон, который перемещается с Кольского полуострова на Верхнюю Волгу. По его периферии в губернию начнет поступать арктический воздух. А вот в начале рабочей недели ветер постепенно стихнет, а температура воздуха повысится.

Днем в понедельник, 17 апреля 2023 года, в Самарской области ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется до 12...17 градусов. Во вторник будет аналогичная погода. В среду, 19 апреля, синоптики прогнозируют слабый, неустойчивый ветер. Столбик термометра поднимется до 13...18 градусов.

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