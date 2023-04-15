Пенсионерка пострадала при падении дерева на ул. Арцыбушевской в Самаре

При падении дерева пострадала пожилая женщина-пешеход / Фото: Подслушано Самара

Стали известны новые подробности ЧП на улице Арцыбушевской в Самаре 14 апреля 2023 года. Там поваленное ветром дерево упало на «Газель» и легковушку. К выяснилось, без пострадавших не обошлось.

- Пострадала женщина-пешеход 1954 года рождения. Ее доставили в больницу. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам очевидцев, при падении дерево также задело ветками женщину и мальчика, которые в тот момент садились в легковой автомобиль. По предварительным данным, они отделались небольшими ушибами.

Напомним, накануне, 14 апреля 2023 года, в Самарской области бушевал ураганный ветер. Местами его скорость достигала 25 м/с. Стихия стала причиной нескольких происшествий: сорванные крыши, дорожные знаки и светофоры, а также упавшие деревья, рекламные щиты и остановки общественного транспорта.

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