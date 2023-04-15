В Тольятти пенсионерка отдала мошенникам 300 тысяч рублей за спасение дочери-«виновницы ДТП»

Правоохранители нашли и задержали "курьера" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причастности к телефонному мошенничеству. Им оказался 23-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Жертвой аферистов стала 86-летняя жительница Тольятти. Они «развели» пенсионерку на сумму более 300 тысяч рублей. Помогла мошенникам распространенная сейчас схема «Ваш родственник попал в ДТП».

- Злоумышленники несколько раз звонили женщине и под видом правоохранителей сообщали, что ее дочь устроила ДТП, в котором сильно пострадал другой человек. Они просили передать им деньги для «решения вопроса» с уголовным делом, - рассказали в облглавке.

Мошенники убедили пенсионерку спрятать деньги в пакет и передать их курьеру. В роли последнего выступил 23-летний молодой человек. Парень, получив чужие сбережения, перевел их на различные банковские счета. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас тольяттинец находится под арестом. Правоохранители выясняют, кто еще был замешан в преступной схеме.

Полицейские вновь призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые просят перевести деньги за решение разного рода проблем. При поступлении подобного звонка нужно прервать разговор и связаться с родственником, который якобы попал в беду. Также можно сразу позвонить в полицию и уточнить информацию.

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