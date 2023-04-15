День плова отметят в Самаре 16 апреля 2023 года

Самарцев ждут конкурсы, викторины и дегустация ароматного плова / Фото: t.me/derit_samara

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в Самаре отметят «съедобный» праздник — День плова. Жителей города ждет насыщенная программа. Пройдет она на открытой площадке муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

— Программа праздника включает тематические викторины и конкурсы, которые ведущий проведет под музыкальное сопровождение для всех желающих. Завершится мероприятие дегустацией горячего, ароматного плова, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятия в честь Дня плова стартуют в Самаре в 11:00. Продлятся они до 15:00.

В мэрии Самары отмечают, что в 2023 году на муниципальной ярмарке пройдут и другие гастрономические праздники. Горожане смогут отметить там День шашлыка, Яблочный спас и День сока.

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