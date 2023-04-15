Пробный пуск фонтанов состоялся в Самаре 15 апреля 2023 года

Фонтаны будут работать в Самаре все лето Фото: администрация Самары

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самаре заработали фонтаны. Правда, пока не в полную силу. Это был пробный пуск.

— Фонтаны планируем запустить в полноценную работу с 22 апреля 2023 года, — сообщил на совещании в администрации Самары глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Напомним, в предыдущие года фонтаны пробно включали в двадцатых числах апреля. Полноценно работать они начинали с 1 мая. Однако в этом году из-за установившейся теплой погоды фонтаны решили запустить раньше срока.

Планируется, что с 22 апреля 2023 года фонтаны в Самаре будут ежедневно работать с 9:00. Они будут радовать жителей и гостей Самары по 12-13 часов в сутки. По понедельникам — санитарный день.

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