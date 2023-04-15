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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 15:04

Легковушка опрокинулась на крышу у ТЦ «Империя» в Самаре 15 апреля 2023 года

ДТП стало причиной серьезной пробки на Московском шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте работают сотрудники полиции, медики скорой помощи и МЧС / Фото: Подслушано Самара

На месте работают сотрудники полиции, медики скорой помощи и МЧС / Фото: Подслушано Самара

Вечером в субботу, 15 апреля 2023 года, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП, В районе ТЦ «Империя» опрокинулась на крышу легковушка. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Водитель пытался вклиниться в ряд, но там машина была. В результате он прямо в разделительный островок влетел и перевернулся, - поделились свидетели происшествия.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС. Из-за ДТП на Московском шоссе образовалась серьезная пробка. Движение встало по направлению «в город» - от развязки на пересечении с проспектом Кирова до улицы Губанова.

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