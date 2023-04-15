Самарцы пожаловались на неработающие туалеты в обновленном парке «Молодежный»

Модульные туалеты в парке "Молодежный" стали жертвами вандалов / Фото: vk.com/truesamara

Жители Самары пожаловались на туалеты в обновленном парке «Молодежный». Горожан расстраивает то, что они закрыты. Об этом они сообщили в соцсетях.

- В красиво обновленном парке отдыхают много детей и взрослых. А модульные туалеты закрыты. Работает только синяя кабинка биотуалета, - поделились самарцы.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. В ведомстве сообщили, что модульные туалеты в парке «Молодежный» запустили в работу, как только установились стабильные положительные температуры. Однако через некоторое время кабинки стали жертвами вандалов. Хулиганы сломали сантехнику, поэтому туалеты пришлось закрыть. Сейчас проводятся ремонтные работы. Завершить их планируется до конца апреля 2023 года.

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