В Самарской области простились с бойцом СВО, погибшим при штурме Артемовска

Павел Сахтеров погиб, получив осколочные ранения / Фото: vk.com/vladimirva_80

В субботу, 15 апреля 2023 года, в Самарской области простились еще с одним бойцом, который погиб в ходе специальной военной операции. В последний путь проводили жителя Безенчукского района Павла Сахтерова. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава района Владимир Аникин.

- Павел погиб под Артемовском в ходе ожесточенных боев в составе штурмового отряда. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Награжден государственными и ведомственными наградами, - рассказал чиновник.

Проститься с павшим бойцом пришли родные и близкие. Владимир Аникин отметил, что память о Павле Сахтерове, как и о других погибших в ходе СВО солдатах, навсегда будет жить в сердцах их земляков.

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