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НовостиПроисшествия15 апреля 2023 17:55

В полиции рассказали подробности ДТП с перевертышем у ТЦ «Империя» в Самаре

На крышу опрокинулся автомобиль «Тойота Камри»
Анастасия ФИЛАТОВА
Медики оказали водителю легковушки помощь на месте

Медики оказали водителю легковушки помощь на месте

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП на Московском шоссе в Самаре вечером в субботу, 15 апреля 2023 года. Там около 18:30 напротив ТЦ «Империя» опрокинулась легковушка. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на крышу перевернулся автомобиль «Тойота Камри». За рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Он двигался от улицы Аминева в направлении проспекта Кирова. В пути автомобилист не справился с управлением и выехал на разделительную полосу.

Насколько известно, медики оказали водителю помощь на месте. От госпитализации он отказался. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

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