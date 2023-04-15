Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на Пасху 16 апреля 2023 года

Самарцев ждет солнечная, но немного ветреная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на Пасху, 16 апреля 2023 года. День обещает быть солнечным и немного ветреным.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, в регионе будет малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха опустится до -2...-7 градусов.

Днем в Самарской области по-прежнему будет малооблачно и без осадков. Ветер немного усилится. Он начнет дуть со скоростью 8-13 м/с. При этом поднимется температура воздуха. Она будет держаться в пределах +8...+13 градусов.

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