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НовостиОбщество15 апреля 2023 18:16

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на Пасху 16 апреля 2023 года

Никаких сюрпризов небесная канцелярия на этот день не готовит
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцев ждет солнечная, но немного ветреная погода

Самарцев ждет солнечная, но немного ветреная погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на Пасху, 16 апреля 2023 года. День обещает быть солнечным и немного ветреным.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 16 апреля 2023 года, в регионе будет малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха опустится до -2...-7 градусов.

Днем в Самарской области по-прежнему будет малооблачно и без осадков. Ветер немного усилится. Он начнет дуть со скоростью 8-13 м/с. При этом поднимется температура воздуха. Она будет держаться в пределах +8...+13 градусов.

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