Проезд по мосту через реку Большой Кинель ограничат в Самарской области с 18 апреля 2023

Движение будут ограничивать в ночное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 18 апреля 2023 года, в Самарской области ограничат движение транспорта на участке трассы Самара — Бугуруслан — Кинель — Кинель-Черкассы в Кинель-Черкасском районе. Для проезда закроют мост через реку Большой Кинель. Об этом сообщили в УГИБДД по Самарской области.

— Полное ограничение движения для транспорта будет вводится в ночное время — с 00:00 до 04:00. Причина — проведение капитального ремонта дороги, — прокомментировали в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Перекрывать трассу будут на участке с 0 по 4+592 км. Ограничения будут вводить в часы минимальной транспортной нагрузки. Срок их действия — до 1 мая 2023 года.

Место проведения ремонтных работ / Фото: vk.com/gibddsamreg

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