Момент падения огромного дерева на машины на ул. Ташкентской в Самаре попал на видео

Мужчины, что находились в машине при падении дерева, пережили несколько страшных мгновений Фото: скриншот с видео

В Самаре попал на видео момент падения огромного дерева на улице Ташкентской. Ураганный ветер повалил гиганта на несколько машин в пятницу, 14 апреля 2023 года. Происшествие засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.

Насколько известно, водитель решил подвезти коллегу до дома. Завернул во двор и начал припарковываться. Он встал прямо «носом» к дереву-гиганту. Мгновение, и оно начинает заваливаться на бок. Первой удар на себя приняла «Шкода», которая стояла почти впритык к дереву. Машину буквально вмяло в землю.

Что касается легковушки, чей видеорегистратор запечатлел момент ЧП, то ветки дерева проломили ей лобовое стекло и смяли крышу. Водитель и его пассажир, к счастью, не пострадали. Они отделались только испугом.

А вот пенсионерке, которая накануне шла по улице Арцыбушевской, повезло меньше. Она получила травмы при падении дерева. Кроме женщины, пострадали «Газель» и красная легковушка.

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