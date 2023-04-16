Полицейские из Жигулевска поймали наркомана по анонимной наводке

Сверток житель Жигулевска хранил в кармане брюк. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Жигулевска поступила оперативная информация, что 41-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Сотрудники ГУ МВД проверили информацию и возбудили в отношении наркомана уголовное дело.

- В дневное время суток мужчину задержали в гаражном массиве. При себе у него было 0,490 грамм наркотического вещества в виде порошка белого цвета. Такую массу законодатель относит к значительному размеру, - пояснили полицейские.

Мужчина не стал отпираться и рассказал, что купил наркотики через Интернет для личного употребления, без цели сбыта. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства). В настоящее время расследование продолжается.