Глава Самары Елена Лапушкина обратилась к самарцам в праздник Светлой Пасхи 16 апреля 2023 года

Елена Лапушкина поздравила самарцев с Пасхой. Фото: Администрация Самары

16 апреля 2023 года православные отмечают праздник Светлой Пасхи. В этот день глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей региона со Светлым Христовым Воскресением.

- Пусть праздник Пасхи подарит вам надежду, веру в торжество добра и справедливости, согреет ваши сердца теплом общения с близкими и принесёт в каждый дом добро и радость. От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Христос Воскресе! – написала мэр города в своем телеграм-канале.

Пасха — древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа — событие, которое является центром всей библейской истории. В этом году Пасха выпала на 16 апреля, что считается ранней датой. В этот день православные христиане поздравляют друг друга словами «Христос Воскресе!», а в ответ нужно произносить – «Воистину Воскресе!».