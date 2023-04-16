Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с праздником Светлой Пасхи

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Пасхой

В ночь на 16 апреля 2023 года самарцы отметили светлый праздник Христова Воскресения. На церковном богослужении в Софийском соборе в Самаре побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Этот святой день мы встречаем в условиях проведения специальной военной операции, непрекращающихся атак на православие и другие традиционные религии как на Украине, так и за ее пределами. Адепты фашистского киевского режима атакуют храмы, отбирают церковную собственность, лишают людей возможности поклоняться святыням, кощунственно посягая даже на колыбель христианства на Руси – Киево-Печерскую лавру, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что день Светлого Христова Воскресения вселяет в сердца людей надежду, покой и благоговение перед величием свершившегося почти две тысячи лет назад события, символизирующего победу жизни над смертью. Глава Самарской области считает, что в эти непростые времена всем православных нужно объединиться в стремлении к свету, добру и справедливости.

- Уверен, вместе мы преодолеем все выпавшие на нашу долю испытания, защитим все, что для нас дорого и свято, обеспечим мирную, безопасную жизнь на нашей земле. От всей души желаю православным верующим, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо великой России! – обратился к землякам Дмитрий Азаров в день Светлой Пасхи.