В Самаре заметили курьера доставки на автомобиле Ford Mustang за 5 миллионов рублей

Шутка или правда? Остается только гадать. Фото: https://t.me/tolyatti_tlt

Самарцы – люди очень внимательные, они видят необычные вещи и делятся своими открытиями в интернете. Так, на днях в телеграм-канале одного из самарских пабликов появилась фотография красного «Форда Мустанг», который был обклеен логотипами курьерской службы.

Элитный автомобиль заметили на главных автомагистралях города. Вероятно, владелец «лакшери» авто просто не может проехать нигде на низкой подвеске, кроме как по Московскому шоссе и Ново-Садовой. Самарцы в комментариях под опубликованным фото начали иронизировать.

- Купил «Мустанг» в кредит, теперь приходится курьером подрабатывать, - пишет пользователь.

- Да он так не выплатит, ему 300 лошадиных сил еще «прокормить» надо. Может рублей 50 и заработает, - отвечает ему другой.

«КП-Самара» решила выяснить, сколько же сейчас может стоить такой автомобиль. Как оказалось, новые «Мустанги» на авторынке продают от 5 миллионов рублей и выше, в зависимости от комплектации. Если рассматривать предыдущие поколения, то цена не будет сильно занижена, ведь это автомобиль «высшего класса», а, значит, цена будет соответственная.

Не все жители Самары поверили, что такой автомобиль выпустили на линию в курьерской службе. Кто-то предположил, что это всего на всего затянувшаяся первоапрельская шутка владельца элитного авто.