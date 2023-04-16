Появились фотографии с места крупного пожара на 9-ой просеке в Самаре 16 апреля 2023 года

Работы на месте ЧП продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

16 апреля 2023 года в Самаре на улице Барбошина поляна, 13 линия, дом 7А произошел пожар. Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. ГУ МЧС по Самарской области поделились с журналистами фотографиями с места пожара на 9-ой просеке.

К тушению пожара привлечено более 30 человек. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Как сообщили пожарные, вызов поступил в 11:44. На место происшествия были высланы пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности. Всего в ликвидации возгорания на данный момент принимают участие 33 человека личного состава и 10 единиц спецтехники.

Пожару объявлен повышенный ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

- По прибытии на место ЧП было установлено, что по адресу горит частный дом и надворные постройки на площади 250 кв. м. Ликвидация открытого горения продолжается, - сообщили в главке МЧС.

Пожарные не дают огню распространиться на соседние здания. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Из-за погодных условий и сложной географической местности существует вероятность распространения огня на соседние строения. По данным ГУ МЧС по Самарской области, пожарные принимают все необходимые меры по недопущению распространения огня.