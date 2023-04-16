Среди самарских дизайнеров и разработчиков ПО больше всего левшей

В Самаре больше правшей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Самары и выяснил, среди каких профессий горожан больше левшей и правшей. Как стало понятно, представители креативных профессий чаще всего лучше владеют левой рукой, а правши встречаются в большинстве среди работников, которые работают с цифрами и данными.

- Правши чаще встречаются среди главных бухгалтеров, водителей и экономистов, а левши — среди дизайнеров, менеджеров по закупкам и разработчиков ПО, - сделали вывод по результатам опроса эксперты сервиса.

Согласно приведенным данным, в Самаре 82% работающего населения – правши, 8% - левши, а 5% самарцев еще в детстве переучили с левой руки на правую. Интересно, что каждый двадцатый самарец утверждает, что он амбидекстр, то есть в равной степени хорошо владеет и левой, и правой рукой.

- В советской педагогике было принято писать исключительно правой рукой, поэтому среди респондентов старше 45 лет, больше тех, кого переучивали, нежели врожденных левшей, - отмечают эксперты.

Среди представителей распространенных профессиональных групп правшей больше всего среди главных бухгалтеров (96%), водителей (84%) и экономистов (80%), левшей — среди дизайнеров (18%), специалистов по закупкам (17%) и программистов (13%). Переученные левши чаще встречаются среди охранников (11%) и логистов (9%), а те, кто одинаково хорошо владеет обеими руками, — среди пиарщиков и врачей (по 10%).