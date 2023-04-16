В Тольятти водитель «Тойоты» не справился с управлением и протаранил три автомобиля

Пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 15 апреля 2023 года, в Тольятти на пересечении улиц Комсомольской и Лесной произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Полицейские рассказали подробности аварии с пострадавшими.

- 38-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Camry», в районе дома № 37 по Комсомольской, на регулируемом перекрестке при повороте направо по зеленому сигналу светофора, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении. В результате он допустил наезд на стоящий автомобиль «LADA Kalina», под управлением 44-летнего водителя, который отбросило на стоящий справа автомобиль «Renault Duster», под управлением 33-летнего водителя, после чего автомобиль «Toyota Camry» продолжил движение и допустил наезд на стоящий автомобиль «Mercedes-Benz», под управлением 54-летнего водителя, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате массовой аварии пострадал сам водитель «Тойоты», а также водитель «Калины» и его несовершеннолетний пассажир.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.