Дмитрий Азаров вручил ключи от новых квартир семьям врачей и учителей из Кинель-Черкасс

Губернатор поздравил новоселов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сейчас находится в Кинель-Черкасском районе в рамках рабочей поездки. В Кинель-Черкассах глава региона лично вручил ключи от новых квартир сельским врачам и учителям. Жилье в новом трехэтажном многоквартирном доме получили 16 семей.

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», новое жилье работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам предоставляется бесплатно и людям других специальностей по договору соцнайма. По условиям договора, через 5 лет семья сможет выкупить жилье за 10% от стоимости, через 10 лет — за 1%.

- В первую очередь, поздравляю вас со светлым праздником - Пасхой Христовой. И очень рад, что в этот светлый праздник вы делаете шаг в новую жизнь. Конечно, знаю, что для некоторых семей эти квартиры стали по-настоящему долгожданными. Они, уверен, принесут счастье вашим семьям, подарят уют и будут свидетельствовать о том, что в Самарской области самое пристальное внимание уделяется и развитию села, и поддержке наших замечательных учителей, врачей. Мы постараемся сделать так, чтобы вам было комфортно, чтобы ваши таланты, ваши труды были оценены. В том числе и вот такими решениями, - поздравил новоселов Дмитрий Азаров.

Кинель-Черкасскому району были предоставлены средства из областного и федерального бюджетов. За три года в регионе построено 56 жилых домов, жильем обеспечены 80 семей. Ближайшие два года программа продолжит свое действие, благодаря чему в селах продолжится строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.