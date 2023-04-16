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НовостиОбщество16 апреля 2023 12:49

В Самарской области похоронили 28-летнего бойца, павшего в сражении за Артемовск

С солдатом простились в селе Большая Черниговка
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Александру Дудай было всего 28 лет

Александру Дудай было всего 28 лет

Фото: из соцсетей

В Самарской области 14 апреля 2023 года состоялись похороны 28-летнего Александра Дудай. Солдат погиб при штурме города Артемовск (Бахмут). Об этом сообщили близкие павшего воина.

Александр Дудай в результате сражения получил огнестрельное осколочное ранение туловища. К сожалению, травма оказалась смертельной.

Павшего воина похоронили в селе Большая Черниговка Самарской области. С молодым самарцем пришли проститься родные и близкие.

Напомним, в ходе ожесточенных боев под Артемовском погиб еще один самарец. Уроженец Безенчукского района Павел Сахтеров был похоронен 15 апреля на своей родине.