Ледяная сказка: в Самаре Струковский сад покрылся коркой льда

Коммунальщики помыли территорию, а на утро самарцы очутились в ледяной сказке
Фото: из соцсетей
В социальных сетях самарцы поделились необычными фотографиями «Ледяного сада». Как утверждает автор публикации, фото были сделаны на утро после морозной ночи 15-16 апреля 2023 года.
Даже камушки на дороге превратились в лед
Фото: из соцсетей
- Результат полива в минусовую температуру ночью в Струковском саду, - пишет автор фотографий.
Скамейки покрылись коркой льда
Фото: из соцсетей
На фото запечатлены лавочки и деревья, которое полностью покрыты коркой прозрачного льда. Самарцы обратили внимание, что на ветках деревьев и кустарников уже виднеются зеленые листочки. Неравнодушные люди надеются, что никакого вреда деревьям и листьям ледовая корка не принесет.
Самарцы поделились необычными фото в соцсетях
Фото: из соцсетей
Отметим, что по прогнозу синоптиков, сегодня ночью 16 апреля, температура воздуха вновь опустится ниже ноля. Ожидаются заморозки от -7 до -2 градусов. Однако днем в понедельник станет намного жарче – метеорологи обещают солнечную погоду с температурой до +17.
Даже молодые листочки на деревьях покрылись льдом
Фото: из соцсетей