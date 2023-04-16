Ледяная сказка: в Самаре Струковский сад покрылся коркой льда

Коммунальщики помыли территорию, а на утро самарцы очутились в ледяной сказке Фото: из соцсетей

В социальных сетях самарцы поделились необычными фотографиями «Ледяного сада». Как утверждает автор публикации, фото были сделаны на утро после морозной ночи 15-16 апреля 2023 года.

Даже камушки на дороге превратились в лед Фото: из соцсетей

- Результат полива в минусовую температуру ночью в Струковском саду, - пишет автор фотографий.

Скамейки покрылись коркой льда Фото: из соцсетей

На фото запечатлены лавочки и деревья, которое полностью покрыты коркой прозрачного льда. Самарцы обратили внимание, что на ветках деревьев и кустарников уже виднеются зеленые листочки. Неравнодушные люди надеются, что никакого вреда деревьям и листьям ледовая корка не принесет.

Самарцы поделились необычными фото в соцсетях Фото: из соцсетей

Отметим, что по прогнозу синоптиков, сегодня ночью 16 апреля, температура воздуха вновь опустится ниже ноля. Ожидаются заморозки от -7 до -2 градусов. Однако днем в понедельник станет намного жарче – метеорологи обещают солнечную погоду с температурой до +17.