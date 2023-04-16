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НовостиОбщество16 апреля 2023 14:29

На Самарскую область надвигаются магнитные бури в середине апреля 2023 года

Синоптики предупреждают о возмущениях геомагнитного поля
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Метеозависимые самарцы почувствуют на себе резкие изменения погоды

Метеозависимые самарцы почувствуют на себе резкие изменения погоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе метеозависимые самарцы почувствуют на себе резкие изменения погоды. Синоптики предупреждают о геомагнитных возмущениях Земли, которые будут длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Начиная со вторника, 18 апреля, в Самарской области уровень геомагнитной активности достигнет 4 баллов, в среду резко опустится до 2, а в четверг вновь подскочит до пяти. В пятницу, 21 апреля, геомагнитное поле будет держаться на уровне 4-х бального шторма, - сообщили синоптики.

Из-за магнитной бури возможны проблемы со связью, работой техники. Метеозависимые люди тоже почувствуют эту бурю. Может расти риск тревожности и агрессии, но еще существует риск инсультов и инфарктов. Для сохранения хорошего самочувствия стоит внимательно отнестись к здоровью: хорошо выспаться и много гулять на свежем воздухе.